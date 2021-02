Capraia come l’Orient Express: è giallo sul ladro dell’isola, tutti i 200 abitanti sospettati (Di venerdì 19 febbraio 2021) Capraia sta vivendo una situazione al limite di un romanzo giallo. Con una popolazione di 200 abitanti, l’isola ha assistito solo nell’ultima settimana a un colpo di 60mila euro, ma è solo l’ultimo di una lunga serie di importanti taccheggi che ha afflitto l’isola per tutto l’inverno. tutti e 200 sospettati Al momento tutti gli isolani sono sospettati della catena di furti, e anche i tre carabinieri in azione sui casi non hanno ancora raccolto nessun indizio decisivo. Sono mesi, oramai, che l’isola dell’arcipelago toscano vive un’atmosfera surreale, e la serialità dei reati ha spinto le forze dell’ordine a convincersi del fatto che il ladro risieda proprio sull’isola e sia molto astuto nel non farsi beccare. Un clima di tensione I 200 ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021)sta vivendo una situazione al limite di un romanzo. Con una popolazione di 200, l’isola ha assistito solo nell’ultima settimana a un colpo di 60mila euro, ma è solo l’ultimo di una lunga serie di importanti taccheggi che ha afflitto l’isola per tutto l’inverno.e 200Al momentogli isolani sonodella catena di furti, e anche i tre carabinieri in azione sui casi non hanno ancora raccolto nessun indizio decisivo. Sono mesi, oramai, che l’isola dell’arcipelago toscano vive un’atmosfera surreale, e la serialità dei reati ha spinto le forze dell’ordine a convincersi del fatto che ilrisieda proprio sull’isola e sia molto astuto nel non farsi beccare. Un clima di tensione I 200 ...

