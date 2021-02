Belen adesso rivela il suo dramma "Ho perso un figlio, ora c'è lei..." - (Di venerdì 19 febbraio 2021) Francesca Galici Sarà femminuccia e si chiamerà Luna Marie: il racconto di Belen Rodriguez a Verissimo, dove ha rivelato di aver perso un altro bambino Poco più di una settimana fa, Belen Rodriguez dichiarava al settimanale Chi di essere in dolce attesa del suo Antonino Spinalbanese. Una gravidanza arrivata dopo pochi mesi di conoscenza, figlia di un colpo di colpo fulmine che ha letteralmente travolto la showgirl argentina, che nella puntata di Verissimo in onda domani rivelerà il sesso e il nome del nascituro. Dopo Stefano De Martino, infatti, Belen Rodriuguez ha definitivamente voltato pagina con il giovane parrucchiere: "Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino", ha dichiarato l'argentina ai ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Francesca Galici Sarà femminuccia e si chiamerà Luna Marie: il racconto diRodriguez a Verissimo, dove hato di averun altro bambino Poco più di una settimana fa,Rodriguez dichiarava al settimanale Chi di essere in dolce attesa del suo Antonino Spinalbanese. Una gravidanza arrivata dopo pochi mesi di conoscenza, figlia di un colpo di colpo fulmine che ha letteralmente travolto la showgirl argentina, che nella puntata di Verissimo in onda domani rivelerà il sesso e il nome del nascituro. Dopo Stefano De Martino, infatti,Rodriuguez ha definitivamente voltato pagina con il giovane parrucchiere: "Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più unana come Antonino", ha dichiarato l'argentina ai ...

