Beautiful anticipazioni lunedì 22 febbraio 2021, è scontro tra Liam e Thomas

Nella puntata di Beautiful di lunedì 22 febbraio 2021, Liam vuole andare alla Forrester perché ha intenzione di avere un confronto con Thomas, deciso ad affrontarlo. Appena lo incontra non gira molto intorno alla questione e gli dice subito che non ha nessun tipo di fiducia nei suoi confronti. Poi, con un tono abbastanza deciso Liam impone al Forrester di non avvicinarsi per alcun motivo alla sua famiglia. Nonostante il tono di voce fermo di Liam, Thomas non ha nessuna intenzione di fare come dice, non lo ascolta. Nella stessa puntata, Bill, Wyatt e Spencer festeggiano il nuovo lavoro di Liam in azienda. Iniziano a parlare in modo scherzoso della relazione tra Sally e Wyatt. Bill confessa che vorrebbe Sally fuori dalla ...

