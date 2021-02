Bale, gol e assist per il Tottenham. Non accadeva dal 2013: “Spero sia l’inizio di una serie di successi…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gareth Bale torna protagonista col Tottenham. In campo nel match degli Spurs in Europa League contro il Wolfsberg, il gallese è stato autore di una grande prestazione condita da una rete e un assist nel 4-1 in trasferta degli inglesi di Mourinho. Una doppia firma, quella dell'esterno classe 1989 che sa tanto di record.Bale: record e gioiacaption id="attachment 1096437" align="alignnone" width="815" Bale (Tottenham Twitter)/captionCome riporta Opta, infatti, il gol e l'assist di Bale vanno ufficialmente nella tabella dei dati statistici importanti. Era dall'aprile 2013 che il gallese non diventava decisivo con una prova del genere per il Tottenham. L'esterno offensivo, infatti, al termine di quell'annata, era passato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Garethtorna protagonista col. In campo nel match degli Spurs in Europa League contro il Wolfsberg, il gallese è stato autore di una grande prestazione condita da una rete e unnel 4-1 in trasferta degli inglesi di Mourinho. Una doppia firma, quella dell'esterno classe 1989 che sa tanto di record.: record e gioiacaption id="attachment 1096437" align="alignnone" width="815"Twitter)/captionCome riporta Opta, infatti, il gol e l'divanno ufficialmente nella tabella dei dati statistici importanti. Era dall'aprileche il gallese non diventava decisivo con una prova del genere per il. L'esterno offensivo, infatti, al termine di quell'annata, era passato ...

