Baldur's Gate 3 nel nuovo video gameplay dedicato alla classe Druid (Di venerdì 19 febbraio 2021) La prossima grande patch di Baldur's Gate 3, che arriverà presto nel gioco in accesso anticipato, aggiungerà l'attesissima classe Druid. nel recente Panel From Hell di Larian, lo studio ha mostrato un nuovo video gameplay con la classe in azione. Con oltre 30 incantesimi e abilità, il Druid è una classe piuttosto versatile. Può curare il veleno, potenziare gli alleati, utilizzare tutti i tipi di potenti incantesimi della natura e trasformarsi in animali diversi. Ad esempio la classe può usare la potenza di un orso polare o sgattaiolare in giro come un gatto. I Druid determinano le loro abilità attraverso il Circle of the Moon per trasformarsi in forme animali più potenti e il Circle ...

