Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 18 febbraio 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 18 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata
Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5688 spettatori (21.28% di share) nel primo episodio e 5353 (24.76%) nel secondo; su Canale5 il film Animali fantastici e dove trovarli ha avuto 1286 spettatori, 6.46% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1436 spettatori (7.51%); su Rai2 il film God of Egypt ha avuto 819 spettatori (3.69%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 975 spettatori (4.23%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1166 spettatori (6.13%) e su La7 la puntata di ...

