Anche stamattina l'Etna torna a farsi sentire prepotentemente (Di venerdì 19 febbraio 2021) Terzo forte parossismo in tre giorni. . Una fontana di lava dal cratere di sud est ha generato una nuova colata che si propaga nella Valle del Bove e al momento si mantiene intorno a quota 2.700 metri sul livello del... Leggi su repubblica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Terzo forte parossismo in tre giorni. . Una fontana di lava dal cratere di sud est ha generato una nuova colata che si propaga nella Valle del Bove e al momento si mantiene intorno a quota 2.700 metri sul livello del...

iamyanchor : RT @isorrisidiem: Anche stamattina buongiorno solo a loro.???? #TZVIP #SOVIP #Zorzando - GiuliaMatranga : RT @isorrisidiem: Anche stamattina buongiorno solo a loro.???? #TZVIP #SOVIP #Zorzando - alycecappellaio : RT @LucaMagmo: stamattina non vá!..ho tutti i chakra.spostati!..anche se non ho la minima idea di che cacchio siano i chakra !! - iovipercepisco : RT @littlet31856797: @GiuliaSalemi93 stamattina il tuo kiwi e il tuo “buongiorno stupida bi*ch” mancano come l’aria anche a noi fan di Daya… - DeniseBellet : RT @isorrisidiem: Anche stamattina buongiorno solo a loro.???? #TZVIP #SOVIP #Zorzando -