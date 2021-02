Stella Rossa-Milan, le formazioni ufficiali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Milan prova a dimenticare la sconfitta con lo Spezia cercando una buona prova europea al Marakana di Belgrado in casa della Stella Rossa. Ad attendere Pioli, un vecchio “nemico”, l’ex Inter, Stankovic. Queste le formazioni ufficiali: Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobaljic, Ganka, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhan, Ivanic; Falcinelli. Milan(4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilprova a dimenticare la sconfitta con lo Spezia cercando una buona prova europea al Marakana di Belgrado in casa della. Ad attendere Pioli, un vecchio “nemico”, l’ex Inter, Stankovic. Queste le(3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobaljic, Ganka, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhan, Ivanic; Falcinelli.(4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

