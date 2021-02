Stella Rossa - Milan 2 - 2 | beffa per i rossoneri che vengono raggiunti nei minuti di recupero

AndreaBricchi77 : Arbitraggio scandaloso come nella miglior tradizione della Stella Rossa. - SkySport : ??? STELLA ROSSA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? aut. #Pankov (42') ? rig. #Kanga (52') ? rig. #Hernandez (61') ?… - pisto_gol : Quel giorno è nato il Milan che ha fatto la Storia (nonostante uno dei più clamorosi scandali arbitrali della CdC)… - GiuseppeA_7 : RT @VlnN94: Da quando è arrivato Milan 0 3 Atalanta Inter 2 1 Milan Spezia 2 0 Milan Stella Rossa 2 2 Milan E naturalmente zero gol Il l… - darki05168081 : @AndreaBricchi77 Caressa ci ha “tediato” parlandoci per circa mezz’ora della famiglia del portiere della Stella Rossa. Incredibile ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo: le dichiarazioni del tecnico del ...Il Milan si illude a Belgrado, con lache lo riacciuffa in dieci all'ultimo respiro. Finisce 2 - 2 nell'andata dei sedicesimi di Europa League: il Diavolo non torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Lo Spezia in ...Oggi non abbiamo vinto perché non abbiamo avuto la personalità di fare il terzo gol": è l'analisi del tecnico del Milan Stefano Pioli, a Sky, dopo il 2-2 con la Stella Rossa. Pioli non vuole fare ...Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan nell’andata dei sedicesimi di Europa League: “Il Milan è micidiale, molto veloce. Non abbiamo mollato e ...