Radio1Rai : Stasera è previsto l’arrivo del rover #Perseverance @NASAPersevere su #Marte. E’ il momento decisivo della missione… - disinformatico : Per chi vuole seguire bene l'atterraggio di #Perseverance su Marte stasera. - repubblica : Con Perseverance la Nasa stasera torna su Marte. 'Sette minuti di terrore' per scoprire tracce di vita - simopimo : RT @ilpost: Stasera Perseverance arriva su Marte - boni_emiliano : RT @ilpost: Stasera Perseverance arriva su Marte -

alle ore 21.55 circa ora locale (terrestre e italiana) la missione Mars 2020 e il suo componente più importante, il lander, arriveranno su Marte . Dopo aver viaggiato quasi 7 ... 'Oggi, alle 21:55 la sonda atterrerà su Marte. Il cratere Jazero aspetta il rover Perseverance della missione Mars 2020, che dovrebbe atterrare su Marte questa sera poco prima delle 22 ...