SIF - Numeri in crescita nonostante la pandemia

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un 2020 eccezionale,il coronavirus, con un +34,04% di nuove immatricolazioni sul 2019. Il bilancio di Sifà,le difficoltà causate a tutto il settore del noleggio a lungo termine dalla, ha saputo reagire prontamente alle nuove sfide del mercato trasformandole in opportunità, come dichiara l'ad Paolo Ghinolfi. La, secondo idel bilancio di fine anno, è proseguita con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano quinquennale, facendo registrare il punto più alto dalla sua fondazione, sia in termini di fatturato, portandolo a 165 milioni di euro, sia di flotta gestita, con circa 24.000 unità, a cui va a sommarsi l'importante traguardo di 9.500 nuovi ordini. L'azienda ha inoltre proseguito a investire energie e risorse sia nell'apertura sia nel ...