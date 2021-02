SIAE: 2020 annus horribilis dello spettacolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crisi pandemica ha messo a dura prova l’intero settore dello spettacolo nell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle. A scattare la fotografia di un annus horribilis i primi dati dell’Osservatorio dello spettacolo SIAE relativi a tutto il 2020 che confermano sostanzialmente le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell’anno scorso, pubblicate nel mese di novembre: complessivamente nell’anno appena archiviato, gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha subito una riduzione dell’82,24%. Il maggiore impatto su concerti, mostre ed esposizioni, competizioni sportive di ogni ordine e grado e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crisi pandemica ha messo a dura prova l’intero settorenell’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle. A scattare la fotografia di uni primi dati dell’Osservatoriorelativi a tutto ilche confermano sostanzialmente le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell’anno scorso, pubblicate nel mese di novembre: complessivamente nell’anno appena archiviato, gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58% mentre la spesa del pubblico ha subito una riduzione dell’82,24%. Il maggiore impatto su concerti, mostre ed esposizioni, competizioni sportive di ogni ordine e grado e ...

