Si schianta l’intergruppo della sinistra Nel Pd monta la rabbia contro l’ex-renziano Marcucci

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021)appena nato è già finito. Difetto di comunicazione, intempestività o riserve mentali vai a capire. Fatto sta che del coordinamento parlamentare M5S–Pd–Leu, annunciato solo l’altro ieri, si parla già al passato. O non se parla affatto, com’è accaduto ieri quando il capogruppo a Montecitorio Graziano Del Rio non ha speso una parola sull’organismo avallato dal suo omologo del Senato Andrea. E pure quest’ultimo ora va seminando dubbi e pezze a colori. «Me l’ha chiesto come favore Ettore Licheri», si è giustificato. Licheri è il presidente dei senatori 5Stelle: a lui(secondo) serviva a trattenere i suoi. È il motivo per cui, subito dopo l’annuncio del suo varo, è arrivata la benedizione di Giuseppe Conte.aprirebbe una prateria a Italia Viva Ma ...