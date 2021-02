Serie A, oggi inizia la 23ª giornata. Il programma (Di venerdì 19 febbraio 2021) oggi si apre la 23esima giornata di Serie A con i due anticipi: Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Questo il programma completo: VENERDI’ 19 FEBBRAIO Fiorentina-Spezia alle 18.00 Cagliari-Torino alle 20.45 SABATO 20 FEBBRAIO Parma-Udinese alle 12.30 Milan-Inter alle 15.00 Atalanta-Napoli alle 18.00 Benevento-Roma alle 20.45 DOMENICA 14 FEBBRAIO Juventus-Crotone alle 20.45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021)si apre la 23esimadiA con i due anticipi: Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Questo ilcompleto: VENERDI’ 19 FEBBRAIO Fiorentina-Spezia alle 18.00 Cagliari-Torino alle 20.45 SABATO 20 FEBBRAIO Parma-Udinese alle 12.30 Milan-Inter alle 15.00 Atalanta-Napoli alle 18.00 Benevento-Roma alle 20.45 DOMENICA 14 FEBBRAIO Juventus-Crotone alle 20.45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

