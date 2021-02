Sci alpino, startlist gigante uomini Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani, venerdì 19 febbraio (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.30), andrà in scena il gigante maschile valido per i Mondiali 2021 di sci alpino. Sulle nevi italiane di Cortina sarà la volta degli uomini tra le porte larghe su una pista impegnativa. Favorito d’obbligo della vigilia è il francese Alexis Pinturault che andrà a caccia dell’oro mondiale per quanto dimostrato nel corso della Coppa del Mondo, ricordando gli ultimi due giganti di Adelboden in cui la sua firma è stata posta a “fuoco”. I rivali del transalpino dovrebbero essere lo svizzero Marco Odermatt e il croato Filip Zubcic. Per quanto concerne la truppa italiana, avremo Luca De Aliprandini con il pettorale n.12 che cercherà di ambire a una medaglie, anche se sarà molto difficile. Il resto della truppa tricolore sarà completata ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani, venerdì 19 febbraio (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.30), andrà in scena ilmaschile valido per i2021 di sci. Sulle nevi italiane di Cortina sarà la volta deglitra le porte larghe su una pista impegnativa. Favorito d’obbligo della vigilia è il francese Alexis Pinturault che andrà a caccia dell’oro mondiale per quanto dimostrato nel corso della Coppa del Mondo, ricordando gli ultimi due giganti di Adelboden in cui la sua firma è stata posta a “fuoco”. I rivali del transdovrebbero essere lo svizzero Marco Odermatt e il croato Filip Zubcic. Per quanto concerne la truppa italiana, avremo Luca De Aliprandini con il pettorale n.12 che cercherà di ambire a una medaglie, anche se sarà molto difficile. Il resto della truppa tricolore sarà completata ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Esordio positivo per Gatti e Tamagnini Si è conclusa la prima giornata di gare per i portacolori sammarinesi impegnati ai Mondiali di sci alpino a Cortina . Questa mattina Matteo Gatti e Alberto Tamagnini hanno rotto il ghiaccio nelle qualificazioni per lo slalom gigante, in programma venerdì alle 10:00. Centotredici gli sciatori al ...

Cortina 2021, Lara Gut Behrami si prende l'oro anche nel gigante Medaglia di bronzo per l'austriaca Katharina Liensberger che aveva già vinto l'oro nel parallelo condiviso con Marta Bassino Cortina 2021, Mondiali di sci alpino " Il trionfo di Lara Gut Behrami ...

Sci alpino, Mondiali: le pagelle di oggi. Lara Gut infinita, Shiffrin e Liensberger si mangiano le mani, delude l'Italia

Sci alpino, startlist gigante uomini Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

