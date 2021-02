Queste prime pagine di quotidiani britannici contro i vaccini sono false (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Facebook sono state pubblicate delle immagini che mostrerebbero le prime pagine del 16 febbraio dei quotidiani britannici Daily Express, Daily Mirror e The Times con titoli contenenti notizie sui pericoli e su rivelazioni compromettenti riguardo ai vaccini contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2.Si tratta di una notizia falsa. Le immagini oggetto della nostra verifica sono in realtà alterazioni delle reali prime pagine dei tre quotidiani britannici. Le prime pagine originali del 16 febbraio 2021 del Daily Express, Daily Mirror e The Times non contengono i titoli e le notizie sui vaccini riportate, come si può ... Leggi su facta.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Facebookstate pubblicate delle immagini che mostrerebbero ledel 16 febbraio deiDaily Express, Daily Mirror e The Times con titoli contenenti notizie sui pericoli e su rivelazioni compromettenti riguardo aiil nuovo coronavirus Sars-CoV-2.Si tratta di una notizia falsa. Le immagini oggetto della nostra verificain realtà alterazioni delle realidei tre. Leoriginali del 16 febbraio 2021 del Daily Express, Daily Mirror e The Times non contengono i titoli e le notizie suiriportate, come si può ...

