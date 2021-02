Processo Ilva, i pm chiedono 5 anni per Nichi Vendola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Processo Ilva, l’accusa chiede cinque anni di reclusione per l’allora Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Prosegue il Processo Ilva, con i pm che hanno formulato la loro richiesta di condanna per Fabio e Nicola Riva e per Nichi Vendola, Per i primi due sono stati chiesti rispettivamente 28 e 25 anni di reclusione, mentre per l’ex Presidente della Puglia l’accusa ha chiesto 5 anni di reclusione. Processo Ilva, le richieste dei pm Il Processo è Ambiente Svenduto, quello sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento dell’Ilva. I pm hanno chiesto 28 e 25 anni per Fabio e Nicola Riva, ossia ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021), l’accusa chiede cinquedi reclusione per l’allora Presidente della Regione Puglia. Prosegue il, con i pm che hanno formulato la loro richiesta di condanna per Fabio e Nicola Riva e per, Per i primi due sono stati chiesti rispettivamente 28 e 25di reclusione, mentre per l’ex Presidente della Puglia l’accusa ha chiesto 5di reclusione., le richieste dei pm Ilè Ambiente Svenduto, quello sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento dell’. I pm hanno chiesto 28 e 25per Fabio e Nicola Riva, ossia ...

news_mondo_h24 : Processo Ilva, i pm chiedono 5 anni per Nichi Vendola - Ed52926520 : RT @spinax64: Ilva di Taranto: chiesta condanna di 5 anni per l’ex governatore Nichi Vendola. E c’è ancora chi accusa i 5 Stelle per quel d… - pleopizzi : RT @nandupopusss: Processo ILVA: la Procura chiede 25 e 28 anni di carcere per Nicola e Fabio Riva. Per Vendola chiesti 5 anni, per Archinà… - AntonellaStara2 : RT @AngeloBonelli1: Nel giorno in cui la procura di #Taranto chiede oltre 390 anni di carcere per gli imputati nel processo su #Ilva, #Sal… - AntonellaStara3 : RT @AngeloBonelli1: Nel giorno in cui la procura di #Taranto chiede oltre 390 anni di carcere per gli imputati nel processo su #Ilva, #Sal… -