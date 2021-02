Pensioni anticipate e riforma 2021: le aspettative e le richieste dei lavoratori, serve ripensare la legge Fornero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il dossier delle Pensioni resta tra i punti chiave delle riforme sul tavolo del nuovo governo. Entro il termine dell'anno scadrà la sperimentazione dell'opzione quota 100, che attualmente consente l'uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Senza un nuovo intervento correttivo, i lavoratori si troveranno a confrontarsi ancora una volta con la rigidità dettata dalla legge Fornero a partire dal 1° gennaio 2022. Uno scenario che non sembra plausibile, anche perché la riforma risalente all'esecutivo Monti è stata attuata durante una fase emergenziale e per stessa ammissione degli ideatori necessita certamente di ulteriori correttivi. Vista l'improrogabilità di una riforma, abbiamo avviato un sondaggio informale sulla pagina Facebook ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il dossier delleresta tra i punti chiave delle riforme sul tavolo del nuovo governo. Entro il termine dell'anno scadrà la sperimentazione dell'opzione quota 100, che attualmente consente l'uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti. Senza un nuovo intervento correttivo, isi troveranno a confrontarsi ancora una volta con la rigidità dettata dallaa partire dal 1° gennaio 2022. Uno scenario che non sembra plausibile, anche perché larisalente all'esecutivo Monti è stata attuata durante una fase emergenziale e per stessa ammissione degli ideatori necessita certamente di ulteriori correttivi. Vista l'improrogabilità di una, abbiamo avviato un sondaggio informale sulla pagina Facebook ...

INSTABILOBOSS : @matteosalvinimi Mi raccomando le pensioni. Uscite anticipate , anche con penalita'. Ok 40 anni di contributi ma po… - businessonlinei : Pensioni anticipate 2021 preavviso per fare domanda di pensioni. Modi, quando, tempi e calcolo ferie e permessi… - zazoomblog : Pensioni anticipate 2021 svelati i piani di Draghi: No quota 100 e flat tax - #Pensioni #anticipate #svelati… - qui_finanza : Pensioni: pagamento Inps anticipato anche per marzo, aprile e maggio 2021. Le date Le pensioni e le indennità Inps… - TrendOnline : Novità per le #pensioni : arrivano i #pagamenti #INPS anticipati. Leggi l’articolo per sapere chi saranno i fortun… -