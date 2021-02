Massimo Ciavarro si racconta | la rottura con la Giorgi e il rapporto con Paolo

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Grande attore che negli anni ’80 ha fatto sognare tantissime ragazze,è stato ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, lo show condotto da Serena Bortone. Nel salottino di Rai1, si è lasciato andare a molte confessioni sulla sua vita privata, parlando della sua infanzia e dellacon Eleonora. Ripercorrendo la sua brillante carriera sin dagli esordi,ha ricordato come tutto abbia avuto inizio quando era ancora un ragazzino: a 13 anni è stato contattato per alcuni fotoromanzi, e con il benestare di sua madre ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. All’epoca stava vivendo un periodo piuttosto difficile, come hato ai microfoni di Oggi è un altro giorno. “Papà era appena mancato, credo che ...