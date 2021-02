Made in Italy, 70 anni di passerelle (Di giovedì 18 febbraio 2021) Era il 12 febbraio 1951, il Made in Italy stava per stravolgere completamente e per sempre le sorti della moda, ancora ignara dello straordinario successo che avrebbe avuto. A Villa Torrigiani, a Firenze, nacque il bel vestire, divenuto iconico e motivo di vanto dentro e fuori i confini del Paese. Giovanni Battista Giorgini, imprenditore italiano, aveva riconosciuto il grande potenziale della sartoria e della sua eccellenza artigianale. In un solo anno le rendite della moda italiana salgono da 125 mila dollari a 1,5 milioni; l’esportazione della maglieria passa da 364 mila a oltre 18 milioni di dollari. Mentre il settore delle calzature esplode da 125 mila dollari a oltre 23 milioni, come raccontano i dati dell’Archivio Giorgini. Così, in un’Italia fiorente e nel pieno del boom economico dei primi anni ‘50, Palazzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Era il 12 febbraio 1951, ilinstava per stravolgere completamente e per sempre le sorti della moda, ancora ignara dello straordinario successo che avrebbe avuto. A Villa Torrigiani, a Firenze, nacque il bel vestire, divenuto iconico e motivo di vanto dentro e fuori i confini del Paese. GiovBattista Giorgini, imprenditore italiano, aveva riconosciuto il grande potenziale della sartoria e della sua eccellenza artigianale. In un solo anno le rendite della moda italiana salgono da 125 mila dollari a 1,5 milioni; l’esportazione della maglieria passa da 364 mila a oltre 18 milioni di dollari. Mentre il settore delle calzature esplode da 125 mila dollari a oltre 23 milioni, come raccontano i dati dell’Archivio Giorgini. Così, in un’Italia fiorente e nel pieno del boom economico dei primi‘50, Palazzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Veratour, parte l iniziativa Canarie in sicurezza L'aggiunta dei nuovi protocolli sanitari non pregiudica la qualit dell'offerta Veratour, che prevede come sempre il meglio del Made in Italy nel mondo attraverso i driver di cucina, assistenza e ...

Commercio: crolla l'export italiano nel 2020 con quasi il 10% in meno rispetto all'anno precedente Qui si registra un - 11,7% delle vendite del made in Italy rispetto al 2019. Cala anche l' export verso la Germania , ma in misura meno evidente, intorno al - 4,8% . Un vero e proprio crollo delle ...

Videogioco ispirato a Romeo e Giulietta, è made in Italy Agenzia ANSA Made in Italy, 70 anni di passerelle In 70 anni il Made in Italy ha stravolto completamente il mondo della moda, diventando motivo di vanto dentro e fuori i confini del Paese.

Biancheria prodotta in Albania e spacciata per Made in Italy: sequestrate 2.477 maglie intime I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo portuale di Brindisi, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato un carico di 2.477 maglie intime ...

