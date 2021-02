Lutto a Marano | Tiziano muore improvvisamente a 46 anni | era infermiere all’ospedale di Pozzuoli

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Marano

InterNapoli.it

Fachechi, è stato un punto di riferimento per la stazione Carabinieri di. Tanto è vero che molti suoi colleghi ricorrevano a lui in quanto riusciva a memorizzare tutte le strade del territorio ...Castellammare di Stabia in: ci lascia Gennaro Solimene. Una triste notizia arriva da Castellammare di Stabia: questa ... fino a ieri era presente nella sede di Via Catellodel M5S di ...La vittima si chiamava Renato Tindo ed era residente a Marano Per gli anziani l’Ausl mette a disposizione un numero di telef ...MARANO\BARI – Morto per Covid il brigadiere Luigi Fachechi. Aveva 66 anni era risultato positivo al Covid alla fine del mese scorso, la moglie e i suoi tre figli hanno sperato fino alla fine che potes ...