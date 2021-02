Lui è Peggio di Me anticipazioni e ospiti della puntata del 18 febbraio su Rai 3 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lui è Peggio di Me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, la seconda puntata giovedì 18 febbraio Secondo appuntamento (su 4) di Lui è Peggio di Me lo show (o sit-show) di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini in prima serata alle 21:20 subito dopo Un Posto al sole. Un programma diverso dal solito con due conduttori diversi dal solito che si divideranno la scena intersecando monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. L’obiettivo è far ridere con una “sit-show” qualcosa di mai visto prima. La puntata sarà poi disponibile su Rai Play. Gli ospiti del 18 febbraio Chi ci sarà insieme a Giorgio Panariello e Marco Giallini nella prima ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lui èdi Me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, la secondagiovedì 18Secondo appuntamento (su 4) di Lui èdi Me lo show (o sit-show) di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini in prima serata alle 21:20 subito dopo Un Posto al sole. Un programma diverso dal solito con due conduttori diversi dal solito che si divideranno la scena intersecando monologhi, interviste, canzoni e gag insieme addel mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. L’obiettivo è far ridere con una “sit-show” qualcosa di mai visto prima. Lasarà poi disponibile su Rai Play. Glidel 18Chi ci sarà insieme a Giorgio Panariello e Marco Giallini nella prima ...

