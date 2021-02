L’ospedale Sacco smentisce le parole di Galli: “I nostri reparti non sono invasi da varianti” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ASST Fatebenefratelli Sacco ha diramato una nota, nella quale smentisce le parole di Massimo Galli sui reparti invasi dalle varianti del Covid. Allarme varianti o no? Massimo Galli nei giorni scorsi aveva allertato sull’enorme presenza di varianti nel suo reparto alL’ospedale Sacco: “Mi ritrovo ad avere di nuovo il reparto invaso da nuove varianti, e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ASST Fatebenefratelliha diramato una nota, nella qualeledi Massimosuidalledel Covid. Allarmeo no? Massimonei giorni scorsi aveva allertato sull’enorme presenza dinel suo reparto al: “Mi ritrovo ad avere di nuovo il reparto invaso da nuove, e L'articolo NewNotizie.it.

