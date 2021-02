L’infortunio di Chiellini: l’esito degli esami in casa Juventus (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus ha dovuto fare i conti con la sconfitta in Champions League contro il Porto, ma anche con L’infortunio del difensore Giorgio Chiellini. Il club bianconero è reduce dalla bruttissima prestazione che ha rischiato di compromettere la qualificazione ai quarti di finale, il gol nel finale di Chiesa ha permesso di tenere in vita la qualificazione. La partita è stata condizionata dagli episodi, in primo piano le disattenzioni difensive ad inizio della partita ed in avvio del secondo tempo, ma anche dalL’infortunio di Chiellini. Juventus nei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTO L’infortunio di Chiellini Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa Juventus è tornata subito in campo per preparare il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laha dovuto fare i conti con la sconfitta in Champions League contro il Porto, ma anche condel difensore Giorgio. Il club bianconero è reduce dalla bruttissima prestazione che ha rischiato di compromettere la qualificazione ai quarti di finale, il gol nel finale di Chiesa ha permesso di tenere in vita la qualificazione. La partita è stata condizionata dagli episodi, in primo piano le disattenzioni difensive ad inizio della partita ed in avvio del secondo tempo, ma anche daldinei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTOdiFoto di Alessandro Di Marco / AnsaLaè tornata subito in campo per preparare il ...

CalcioWeb : L'infortunio di #Chiellini: l'esito degli esami in casa @juventusfc - mohamdamine11 : RT @DiMarzio: #Juventus, le condizioni di #Chiellini dopo l'infortunio col #Porto - Nic67finalfine : RT @oniizip10: Chiellini ora torna fra un mese, gioca 2 buone partite, la terza fa una cazzata la quarta si rompe, solitamente la cazzata p… - StefaniaStefyss : @juventusfc L'unica nota positiva è la non lesione di Chiellini ?? anche se non so quanto possa essere affidabile no… - infoitsport : Juventus, infortunio Chiellini | C’è l’esito degli esami -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Chiellini E cchi s''o crereva, chi se ll'aspettava guagliú - ilNapolista IlNapolista