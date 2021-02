Legend of Mana: l'amato JRPG per PS1 tornerà in versione remaster su PS4, Switch e PC (Di giovedì 18 febbraio 2021) Square Enix ha annunciato oggi che Legend of Mana, il classico JRPG per PS1, tornerà in versione rimasterizzata. Il remaster è stato annunciato per Nintendo Switch come parte del Direct di Nintendo trasmesso ieri sera, ma Square Enix ha successivamente confermato che il gioco sarà disponibile anche su PC e PS4. Qui sotto, potete vedere il trailer di annuncio di Legend of Mana in versione remaster. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Square Enix ha annunciato oggi cheof, il classicoper PS1,inrimasterizzata. Ilè stato annunciato per Nintendocome parte del Direct di Nintendo trasmesso ieri sera, ma Square Enix ha successivamente confermato che il gioco sarà disponibile anche su PC e PS4. Qui sotto, potete vedere il trailer di annuncio diofin. Leggi altro...

Eurogamer_it : Il remaster di #LegendofMana per #PS4, #Switch e #PC ha una data di uscita. - PCGamingit : SaGa Frontier e Legend of Mana ritornano con una Remaster - - SerialGamerITA : Legend of Mana e SaGa Frontier Remastered in arrivo su PC, PS4 e Switch #legendofmana #squareenix - Nextplayer_it : Legend of Mana Remastered: annunciata ufficialmente la data di uscita - RedK3y : @Tynuccia il nuovo tactics di square e legend of mana sono stati molto apprezzati! -