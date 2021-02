(Di giovedì 18 febbraio 2021) Una nuova app di messaggi promette di proteggere il diritto alla privacy. Ma ci sono anche altre motivi per cui potrebbe essere una rivoluzione per la Silicon valley e oltre. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Laboratorio

Internazionale

... ricorda Caruso, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia, direttore deldi microbiologia dell'Asst Spedali Civili. Erano presenti all'...Nel report del 13 maggio 2016 , ildi Colonia scrive "provenienza non nota", mentre sul verbale di accompagnamento della provetta è appunto scritto Racines. L'ipotesi di una manomissione, ...(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Compiuto un passo importante verso l'obiettivo di far produrre ossigeno, acqua e cibo agli astronauti che andranno su Marte, solo con materiali locali. I ricercatori ...Il 'caso Schwazer 2' sin dall'inizio non era stato particolarmente chiaro e ha visto coinvolte anche l'agenzia mondiale antidoping (Wada), la federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics, ...