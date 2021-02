La morte del boss Raffaele Cutolo. ‘O professore con la licenza elementare capo della Nco (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fondatore e capo della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo è morto a 79 anni. Era ricoverato all’ospedale di Parma da diversi mesi, prima nel reparto detenuti e poi in reparto ordinario. «Abbiamo saputo del peggioramento delle sue condizioni lunedì». Così all’Adnkronos l’avvocato Gaetano Aufiero, il suo legale. «Ci è stato detto che si era ripresentato un problema di ossigenazione». Questo, «per una polmonite bilaterale che aveva già avuto 15 giorni fa e per un paio di giorni era stato in prognosi riservata». Raffaele Cutolo era in choc settico «Da due giorni», ha aggiunto, «soffriva di una setticemia del cavo orale. Era in choc settico. Era già fortemente debilitato. Non credo pesasse più di 40 kg. I sanitari ci avevano detto che non c’erano grandi speranze di recuperarlo. Lo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fondatore enuova camorra organizzata,è morto a 79 anni. Era ricoverato all’ospedale di Parma da diversi mesi, prima nel reparto detenuti e poi in reparto ordinario. «Abbiamo saputo del peggioramento delle sue condizioni lunedì». Così all’Adnkronos l’avvocato Gaetano Aufiero, il suo legale. «Ci è stato detto che si era ripresentato un problema di ossigenazione». Questo, «per una polmonite bilaterale che aveva già avuto 15 giorni fa e per un paio di giorni era stato in prognosi riservata».era in choc settico «Da due giorni», ha aggiunto, «soffriva di una setticemia del cavo orale. Era in choc settico. Era già fortemente debilitato. Non credo pesasse più di 40 kg. I sanitari ci avevano detto che non c’erano grandi speranze di recuperarlo. Lo ...

