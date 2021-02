Inzaghi, è l’ora delle scelte: in due reparti regna l’abbondanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Filippo Inzaghi può sorridere. Per la sfida con la Roma in programma domenica sera al Ciro Vigorito riavrà a disposizione sia Improta che Ionita, assenti per squalifica al Dall’Ara. Il tecnico giallorosso a centrocampo e in attacco avrà problemi di abbondanza, quelli capaci di far sorridere qualsiasi allenatore. Nicolas Viola ha dimostrato di essere in crescita, peraltro segnando il prezioso gol del pareggio nell’ultimo turno, mentre Pasquale Schiattarella ha nuovamente sottolineato quanto sia importante il suo ruolo in cabina di regia. Sarà il momento delle scelte per Superpippo, che si affiderà soprattutto a valutazioni sul piano fisico per contrapporre il migliore degli undici possibili a una big come la Roma. Anche in attacco c’è grande attesa per il possibile rientro di Moncini e per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Filippopuò sorridere. Per la sfida con la Roma in programma domenica sera al Ciro Vigorito riavrà a disposizione sia Improta che Ionita, assenti per squalifica al Dall’Ara. Il tecnico giallorosso a centrocampo e in attacco avrà problemi di abbondanza, quelli capaci di far sorridere qualsiasi allenatore. Nicolas Viola ha dimostrato di essere in crescita, peraltro segnando il prezioso gol del pareggio nell’ultimo turno, mentre Pasquale Schiattarella ha nuovamente sottolineato quanto sia importante il suo ruolo in cabina di regia. Sarà il momentoper Superpippo, che si affiderà soprattutto a valutazioni sul piano fisico per contrapporre il migliore degli undici possibili a una big come la Roma. Anche in attacco c’è grande attesa per il possibile rientro di Moncini e per ...

