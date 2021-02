Infortunio Chiellini, arriva il comunicato della Juventus (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non arrivano buone notizie in merito a Giorgio Chiellini. Il calciatore della Juventus si è fermato per Infortunio durante la gara col Porto e sono giunti aggiornamenti. La Juventus dovrà abituarsi per un periodo all’assenza di Giorgio Chiellini. La società bianconera, infatti, ha fatto sapere attraverso i propri canali ufficiali che il calciatore si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonno buone notizie in merito a Giorgio. Il calciatoresi è fermato perdurante la gara col Porto e sono giunti aggiornamenti. Ladovrà abituarsi per un periodo all’assenza di Giorgio. La società bianconera, infatti, ha fatto sapere attraverso i propri canali ufficiali che il calciatore si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

tuttosport : #Infortunio #Chiellini, non è bastata la scaramanzia in conferenza - infoitsport : Juventus, infortunio Chiellini | C’è l’esito degli esami - passiondfutbol : ??+++ Ultima ora #Juventus, Giorgio #Chiellini si è sottoposto a una visita medica, per infortunio preso ieri sera,… - CMercatoNews : ???? #Juventus, l'esito degli esami di Giorgio #Chiellini: escluse lesioni per il difensore - calciomercatoit : ??#Juventus - Infortunio #Chiellini: nessuna lesione al polpaccio destro -