Granada-Napoli, Delio Rossi: “Match alla portata dei partenopei. Gattuso non è un falso prete come altri colleghi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poche ore dalla Sfida di Europa League tra Granada e Napoli, Delio Rossi analizza il momento vissuto dalla compagine di Gattuso.Archiviata la due giorni di Champion League, oggi è in programma l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con le formazioni italiane Milan, Roma e Napoli, pronte a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. L'ex allenatore di Palermo e Lazio, Delio Rossi, nel corso di "Radio Goal", format radiofonico in onda sulla emittente "Kiss Kiss Napoli", ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Granada-Napoli, in programma alle ore 21.00 all'"Estadio Nuevo Los Cármenes". Di seguito le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poche ore dSfida di Europa League traanalizza il momento vissuto dcompagine di.Archiviata la due giorni di Champion League, oggi è in programma l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con le formazioni italiane Milan, Roma e, pronte a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. L'ex allenatore di Palermo e Lazio,, nel corso di "Radio Goal", format radiofonico in onda sulla emittente "Kiss Kiss", ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida, in programma alle ore 21.00 all'"Estadio Nuevo Los Cármenes". Di seguito le ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - capuanogio : La panchina del #Napoli oggi a Granada ?? (#IlMattino) - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - Mediagol : Granada-#Napoli, Delio Rossi: 'Match alla portata dei partenopei. Gattuso non è un falso prete come altri colleghi'… - zazoomblog : Diretta Granada - Napoli ore 21: probabili formazioni dove vederla in tv e in streaming - #Diretta #Granada… -