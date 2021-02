Governo, Draghi ottiene la fiducia alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - La Camera ha votato la fiducia al Governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. "Bene la fiducia al Governo Draghi. Ora insieme al lavoro per amore dell'Italia e per dare ai giovani un Paese migliore", è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. Sono 16 gli esponenti del M5S che hanno votato no alla fiducia e quattro i pentastellati che si sono astenuti, mentre altri 12 deputati del Movimento non hanno partecipato al voto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Laha votato laalcon 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. "Bene laal. Ora insieme al lavoro per amore dell'Italia e per dare ai giovani un Paese migliore", è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. Sono 16 gli esponenti del M5S che hanno votato noe quattro i pentastellati che si sono astenuti, mentre altri 12 deputati del Movimento non hanno partecipato al voto.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Ettore572 : RT @annidicera: Il Governo dei Migliori #Mars2020 #Marte #Governo #GovernoDraghi #fiduciadraghi #Draghi - claudiodamico72 : Nasce ufficialmente il governo Draghi! ???????????????? -