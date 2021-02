Governo, Draghi incassa la fiducia al Senato: 262 i voti a favore, 40 i contrari (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Senato accorda la fiducia al Governo guidato da Mario Draghi con 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. Hanno espresso la propria preferenza 304 Senatori su 305 presenti, con la maggioranza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilaccorda laalguidato da Mariocon 262, 40e due astenuti. Hanno espresso la propria preferenza 304ri su 305 presenti, con la maggioranza ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Renzi e Salvini, il ritorno dei due Matteo: i "gemelli diversi" ora al Senato fanno i buoni Se Salvini non avesse poi accettato di entrare in questo governo. Intanto Mario Draghi ha appena finito di parlare , e sta ancora lì incerto se sedersi o restare in piedi a prendersi tutta l'ovazione.

Governo Draghi, da "Dad" a "Visione" l'alfabeto del nuovo premier ... sanità e fisco La riforma fiscale della Danimarca, citata da Mario Draghi Cosa ha detto Draghi su ... adottando norme procedurali più semplici..." IRREVERSIBILITÀ "Sostenere questo governo significa ...

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ... Il Sole 24 ORE Larga fiducia al governo Draghi In Italia è stata votata ieri in tarda serata la fiducia al governo di Mario Draghi: in totale sono stati 262 sì, 101 in più rispetto a quelli che basterebbero per avere la maggioranza politica, e 40 ...

Governo Draghi, da «Dad» a «Visione» l’alfabeto del nuovo premier E la guerra alla burocrazia? Macché, la canonica promessa di rovesciare la burocrazia, buttata lì da un po’ tutti i premier da decenni in qua senza mai uno sbocco reale, non c’è. Forse perché lui stes ...

