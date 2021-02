Governo, Crimi: “15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico M5s. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico M5s.

