GFVip, un perfido scherzo per Tommaso Zorzi: è successo al Late Show (Di giovedì 18 febbraio 2021) A meno di dieci giorni dalla finale del GFVip 2020-2021 la produzione decide di giocare un brutto tiro a Tommaso Zorzi, uno dei tre vipponi già certi di approdare all’atto conclusivo della competizione, e lo fa con il perfido scherzo della ruota. Ecco cosa è successo stanotte al termine del Late Show. Come si evince dal video postato alle prime ore del mattino del 18 febbraio nel sito ufficiale del Grande Fratello la parte finale del penultimo Live Show dell’edizione 2020-2021 è finito in maniera poco simpatica per Tommaso Zorzi. Vediamo perché Come ogni mercoledì il GFVip mette in onda il Late Show una simpatica divertente e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) A meno di dieci giorni dalla finale del2020-2021 la produzione decide di giocare un brutto tiro a, uno dei tre vipponi già certi di approdare all’atto conclusivo della competizione, e lo fa con ildella ruota. Ecco cosa èstanotte al termine del. Come si evince dal video postato alle prime ore del mattino del 18 febbraio nel sito ufficiale del Grande Fratello la parte finale del penultimo Livedell’edizione 2020-2021 è finito in maniera poco simpatica per. Vediamo perché Come ogni mercoledì ilmette in onda iluna simpatica divertente e ...

GrandeFratello : Al termine della puntata, scoppia un'accesa lite in Casa tra Tommaso e Giulia: 'Sei cattivo e perfido!'. # GFVIP - siribilla : RT @Stefano80808152: 'Tommaso è perfido maligno cinico codardo ecc' Dopo la vittoria di Tommaso 'Io ti voglio veramente bene ' Questa perso… - Stefano80808152 : 'Tommaso è perfido maligno cinico codardo ecc' Dopo la vittoria di Tommaso 'Io ti voglio veramente bene ' Questa pe… - xandravoice : @GF_diretta Nooooo!!!! A me prima piaceva , ma è venuto fuori il suo carattere perfido e non mi piace più!! Ha fatt… - esteemportugal : Come mai sei così perfido ed egocentrico/ego riferito? #gfvip #gflateshow -