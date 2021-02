GFVip, ‘peccato che Stefania non possa vederlo’: il dolce messaggio di Simone Gianlorenzi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nomination difficile quella del GFVip di lunedì 15 febbraio che ha visto finire a rischio eliminazione due protagoniste indiscusse di questa edizione Giulia Salemi e Stefania Orlando. Ma si sa con l’avvicinarsi delle battute finali, tutti diventano ‘sacrificabili’. E se Giulia Salemi si è disperata per questa nomination, Stefania Orlando l’ha presa con sportività. LEGGI ANCHE: — GFVip, lo fa per Maria Teresa: il gesto di Stefania non passa inosservato Venerdì 19 febbraio scopriremo chi delle due uscirà, intanto sui social i messaggi di sostegno verso Stefania proseguono. Così come non manca il sostegno di suo marito Simone Gianlorenzi. Su Twitter il musicista scrive delle dolci parole verso sua moglie e verso tutti i fan che la stanno ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nomination difficile quella deldi lunedì 15 febbraio che ha visto finire a rischio eliminazione due protagoniste indiscusse di questa edizione Giulia Salemi eOrlando. Ma si sa con l’avvicinarsi delle battute finali, tutti diventano ‘sacrificabili’. E se Giulia Salemi si è disperata per questa nomination,Orlando l’ha presa con sportività. LEGGI ANCHE: —, lo fa per Maria Teresa: il gesto dinon passa inosservato Venerdì 19 febbraio scopriremo chi delle due uscirà, intanto sui social i messaggi di sostegno versoproseguono. Così come non manca il sostegno di suo marito. Su Twitter il musicista scrive delle dolci parole verso sua moglie e verso tutti i fan che la stanno ...

