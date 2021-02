GF Vip Daytime | Rosalinda Cannavò finisce in lacrime | “Dayane mi mette in croce” | Zorzi furioso | “la vuole controllare”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Mello enon sono ancora tornate quelle di sempre; le due amiche indivisibili di questa edizione del Grande Fratello Vip. La loro lite ha lasciato degli strascichi:si è sentita giudicata dall’amica in più di una circostanza, soprattutto per quando riguarda la storia con Andrea Zenga, che invece prosegue a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giuh_h : un altro daytime del GRANDE VITTIMISMO VIP #GFVIP #tzvip #sovip - vip_erella : @aliceaincelea @edoruta Ma hai visto tutto il daytime? - aumoniedue : Madonna mia questo daytime Giorno 154, Canale 5 - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - vip_erella : Ma i prelievi come stanno dopo questo daytime? #tzvip - vip_erella : E anche nel daytime ? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Daytime

Non è da escludere la conduzione deldi Amici , dato che Zorzi sembra avere anche un ottimo ... Diciamocelo: Zorzi è una garanzia per il successo! Scopri le ultime news sul Grande Fratello...redazione a fare fotocopie" come ironicamente detto durante la sua ospitata al Grande Fratello...ricoprire Tommaso Zorzi ? In ambito Amici il gieffino potrebbe ambire alla conduzione del, ...Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono ancora tornate quelle di sempre; le due amiche indivisibili di questa edizione del Grande Fratello Vip ... Durante il daytime di oggi, 18 febbraio ...Il finalista della quinta edizione del reality più spiato d'Italia ha fatto record di ascolti con il GF Late Show. Coronerà il suo sogno di lavorare per la conduttrice di Canale Cinque?