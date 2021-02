(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ride, Paulo, quando gli viene chiesto di nuovo della possibilità di vedere insieme Dzeko e Borja Mayoral: 'Sono aperto a tutte le soluzioni, vediamo in futuro, ma mi piace come gioca adesso la ...

sportli26181512 : Fonseca: 'Vittoria da squadra unita. Ora iniziamo a battere le big': Fonseca: 'Vittoria da squadra unita. Ora inizi… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Roma #Fonseca: 'Vittoria da squadra unita. Ora iniziamo a battere le big' - Gazzetta_it : #Roma #Fonseca: 'Vittoria da squadra unita. Ora iniziamo a battere le big' - sportli26181512 : #Fonseca: 'Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo in futuro': Il tecnico giallorosso dopo la vittoria a Braga: 'La… - sportface2016 : #BragaRoma, le parole di #Fonseca dopo la vittoria nell'andata dei sedicesimi di finale di #EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Vittoria

Commenta per primo Così Borja Mayoral ha parlato a Sky Sport dopo ladella Roma contro il Braga: 'Doppia cifra? Sono in un buon momento e sono contento di ... poi èche decide chi gioca.Ride, Paulo, quando gli viene chiesto di nuovo della possibilità di vedere insieme Dzeko e Borja Mayoral:... Perché ladella Roma contro il Braga lo soddisfa non solo per i gol delle due ...Fonseca ha commentato la vittoria della Roma sul Braga in Europa League: "Dzeko ha giocato bene, il vice capitano oggi era Mancini" ...Le parole dell'allenatore della Roma dopo la vittoria sul Braga nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...