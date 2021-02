Emilia-Romagna, arancione sempre più probabile: ristoratori in rivolta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emilia-Romagna zona arancione? Il verdetto arriverà domani, venerdì 19 febbraio, ma già il presidente di Regione Stefano Bonaccini riconosce che il rischio “è elevato”. L’indice Rt si avvicina pericolosamente all’1, ed è già stato superato a Bologna e a Imola. Il settore dell’ospitalità è in rivolta: il continuo tiramolla non consente ai ristoratori di lavorare. “Lunedì andremo a Roma”, annuncia Biagio Passaro, a guida del movimento #ioApro. Emilia-Romagna zona arancione: domani il verdetto La rabbia dei ristoratori Emiliano-romagnoli cresce insieme alla possibilità di rientrare in zona arancione dalla prossima settimana o addirittura da questa domenica. Mentre i ristoranti continuano a prendere ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)zona? Il verdetto arriverà domani, venerdì 19 febbraio, ma già il presidente di Regione Stefano Bonaccini riconosce che il rischio “è elevato”. L’indice Rt si avvicina pericolosamente all’1, ed è già stato superato a Bologna e a Imola. Il settore dell’ospitalità è in: il continuo tiramolla non consente aidi lavorare. “Lunedì andremo a Roma”, annuncia Biagio Passaro, a guida del movimento #ioApro.zona: domani il verdetto La rabbia deino-romagnoli cresce insieme alla possibilità di rientrare in zonadalla prossima settimana o addirittura da questa domenica. Mentre i ristoranti continuano a prendere ...

RegioneER : #VaccinoAntiCovid Accordo con @RegioneER: in Emilia-Romagna in campo anche i medici di medicina generale. Da lunedì… - MediasetTgcom24 : Prima 85enne vaccinata a Bologna: 'Chi non lo fa è ignorante' #16febbraio - sbonaccini : #Semplificazione, pratiche edilizie in un click grazie alla piattaforma telematica della @RegioneER: #superbonus pi… - aurecsx : emilia romagna - rep_bologna : Rt in Emilia-Romagna in crescita: a rischio arancione da domenica [di Rosario di Raimondo] [aggiornamento delle 11:… -