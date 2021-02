Draghi | i gesuiti e un nuovo modello economico

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelle prossime ore, poco dopo la conclusione della discussione e del voto di fiducia al governo, quei maestri dei tempi di scuola delpresidente del Consiglio, così spesso citati in questi giorni, offriranno non certo solo a lui ma a tutti coloro che sono chiamati a intervenire in processi decisionali globali un’agenda per un “paradigma”. Parliamo deie lo faranno dalle colonne della loro più prestigiosa rivista, La Civiltà Cattolica, con una firma importante soprattutto perché operativa in Cina, quella di Stephan Rotlin. E siccome i luoghi contribuiscono a definirci in modo decisivo vale la pena esordire dicendo che per l’autore “la povertà è il risultato di un fallimento sistemico, della corruzione dei sistemi economici e della loro manipolazione per favorire gli ...