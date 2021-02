«Decisioni rapide e chiusure se vogliamo ridurre i contagi»

bizcommunityit : #governo, Draghi interviene sul Cts. Troppi 27 membri, servono decisioni rapide - VienDalMare84 : @aniello7779 @MarceVann Ma quello è sacrosanto,però secondo un margine di autonomia serve alle volte le situazioni… - innovationpost_ : Secondo l’indagine realizzata da @unioncamere Lombardia, il 2020 chiude in negativo con perdite produttive per tutt… - tedpanski : @SabriNarci Certo,è stato un discorso fermo e chiaro! Io ho colto: -poca concertazione, decisioni rapide comunicate… - Angela300564201 : Governo, Draghi interviene sul Cts. Troppi 27 membri, servono decisioni rapide -

Ultime Notizie dalla rete : Decisioni rapide

askanews

Ma è vero anche chedel genere sono, legate alla valutazione concreta di allarmi locali. Queste chiusure, comunque, non sono legate tanto al numero assoluto di positivi accertati, ...'Queste alterazioni possono, nei casi più gravi, anche interferire con l'attività lavorativa, soprattutto per chi ha un ruolo che richiede, come i medici o gli infermieri. Il ...I numeri crescenti dovuti alla variante inglese fanno temere che il contagio possa esplodere anche nel capoluogo. Ennesima riunione interlocutoria fra Toma e sindaci, decisioni attese nel fine settima ...Domani la decisione ministeriale sui dati. Fontana ha chiuso 4 Comuni per focolai e queste misure, se valutate bene dal ministero, potrebbero "salvare" le regione ...