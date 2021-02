Cristiano Ronaldo fuori dal gioco: deve dare di più (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese infatti non segna dalla gara casalinga contro la Roma di campionato. Nei 3 match successivi infatti non ha mai trovato la rete contro Inter(Coppa Italia), Napoli e la trasferta europea di Oporto. Il fuoriclasse portoghese sta vivendo una stagione interlocutoria tra alti e bassi, diverse sono infatti le gare fin ora in cui Ronaldo non è andato in gol. Al netto comunque delle 23 reti messe a segno in 27 partite. Porto Juventus Champions LeagueRonaldo però ha segnato le sue 16 reti in campionato in 10 gare, andando a secco nelle restanti 8 partite disputate a cui sono da aggiungere le 3 assenze, due per Coronavirus e 1 per turnover. In Champions poi Ronaldo ha segnato 4 gol in 5 presenze, restando ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è un buon momento per, ilclasse portoghese infatti non segna dalla gara casalinga contro la Roma di campionato. Nei 3 match successivi infatti non ha mai trovato la rete contro Inter(Coppa Italia), Napoli e la trasferta europea di Oporto. Ilclasse portoghese sta vivendo una stagione interlocutoria tra alti e bassi, diverse sono infatti le gare fin ora in cuinon è andato in gol. Al netto comunque delle 23 reti messe a segno in 27 partite. Porto Juventus Champions Leagueperò ha segnato le sue 16 reti in campionato in 10 gare, andando a secco nelle restanti 8 partite disputate a cui sono da aggiungere le 3 assenze, due per Coronavirus e 1 per turnover. In Champions poiha segnato 4 gol in 5 presenze, restando ...

