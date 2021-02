Crisanti: «Variante Osimhen? Se fosse vero, la Asl potrebbe sequenziare gli altri positivi» (Di giovedì 18 febbraio 2021) In diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Andrea Crisanti, direttore di microbologia e virologia dell’Università di Padova: “Verdoliva (direttore ASL NA 1 ndr) a Castelvolturno per isolare i tamponi positivi del Napoli a causa di Osimhen? potrebbe essere legato. Se è vero che sia questo giocatore il portatore della nuova Variante, è chiaro che si voglia fare un’indagine più approfondita. sequenziare vuol dire codificare il patrimonio genetico del virus per poter anche identificare le stesse variazioni di sequenza e copiatura che sono state eventualmente riscontrate nel giocatore della Nigeria”. Come infatti scritto ieri dal Napolista e oggi dal Corriere della Sera. “Le nuove varianti sono più ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) In diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Andrea, direttore di microbologia e virologia dell’Università di Padova: “Verdoliva (direttore ASL NA 1 ndr) a Castelvolturno per isolare i tamponidel Napoli a causa diessere legato. Se èche sia questo giocatore il portatore della nuova, è chiaro che si voglia fare un’indagine più approfondita.vuol dire codificare il patrimonio genetico del virus per poter anche identificare le stesse variazioni di sequenza e copiatura che sono state eventualmente riscontrate nel giocatore della Nigeria”. Come infatti scritto ieri dal Napolista e oggi dal Corriere della Sera. “Le nuove varianti sono più ...

