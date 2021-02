Covid-19, le varianti preoccupano, ecco dove si continua in classe al 50%. In aggiornamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. In caso di presenza allarmante di varianti, no ad un lockdown generalizzato ma si punterà a nuove zone rosse su base sub-regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. In caso di presenza allarmante di, no ad un lockdown generalizzato ma si punterà a nuove zone rosse su base sub-regionale. L'articolo .

Adnkronos : #Covid, @RobertoBurioni: 'Nuova moda terrorizzare con #varianti' - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - MediasetTgcom24 : Covid, Rappuoli: 'I nostri monoclonali efficaci anche sulle tre varianti' | 'Pronti prima dell'estate'… - cicheresta1 : RT @Gianmar26145917: Il Professor #Galli sta perdendo la testa...Ieri aveva lanciato l'allarme: 'Ho il reparto pieno di varianti del #Covid… - orizzontescuola : Covid-19, le varianti preoccupano, ecco dove si continua in classe al 50%. In aggiornamento -