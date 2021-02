Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2021: Michela Moioli vola al comando (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una gara perfetta, al rientro in Coppa del Mondo dopo lo show ai Mondiali con due medaglie d’argento. Torna alla vittoria Michela Moioli e lo fa in grande stile in quel di Reiteralm, dove ha dominato in lungo e in largo. La lombarda sfrutta l’occasione e vola in Classifica: torna al comando piuttosto nettamente, andando a caccia della sua quarta sfera di cristallo. Andiamo a scoprire la graduatoria completa. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross femminile 2021 Michela Moioli 250 Eva Samkova 205 Faye Gulini 186 Julia Pereira de Sousa 139 Marion Petit Lenoir 116 Raffaella Brutto 115 Chloe Trespeuch 107 Lindsey Jacobellis 100 Sofia ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una gara perfetta, al rientro indeldopo lo show ai Mondiali con due medaglie d’argento. Torna alla vittoriae lo fa in grande stile in quel di Reiteralm, dove ha dominato in lungo e in largo. La lombarda sfrutta l’occasione ein: torna alpiuttosto nettamente, andando a caccia della sua quarta sfera di cristallo. Andiamo a scoprire la graduatoria completa.DEL250 Eva Samkova 205 Faye Gulini 186 Julia Pereira de Sousa 139 Marion Petit Lenoir 116 Raffaella Brutto 115 Chloe Trespeuch 107 Lindsey Jacobellis 100 Sofia ...

