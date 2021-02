Case Ater: Trombetti (Pd) spiega tutto quello che c’è da sapere con un tour in Camper – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Innegabilmente, da decenni nella Capitale l’emergenza abitativa rappresenta una vera e propria piaga sociale. A complicare poi ulteriormente un fenomeno che tiene sulle spine migliaia di famiglie – per lo più economicamente disastrate – non solo la carenza di alloggi e gli sfratti ma, in ordine di tempo, l’agognata regolarizzazione degli abusivi, dei morosi e, non da meno, la (s)vendita di parte del patrimonio edilizio popolare. Ma attenzione, fatta eccezione per alcuni alloggi ubicati in zone definite di ‘prestigio’ (ma si parla comunque di stabili vecchi e fatiscenti), nella maggior parte dei casi la vendita riguarda strutture e palazzoni bisognosi di grande manutenzione e di continui interventi. Insomma, situazioni che per l’Ater rappresenta più un vantaggio tradurre in moneta contante, piuttosto che gestirli economicamente, in virtù di un ‘investimento’ nel tempo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Innegabilmente, da decenni nella Capitale l’emergenza abitativa rappresenta una vera e propria piaga sociale. A complicare poi ulteriormente un fenomeno che tiene sulle spine migliaia di famiglie – per lo più economicamente disastrate – non solo la carenza di alloggi e gli sfratti ma, in ordine di tempo, l’agognata regolarizzazione degli abusivi, dei morosi e, non da meno, la (s)vendita di parte del patrimonio edilizio popolare. Ma attenzione, fatta eccezione per alcuni alloggi ubicati in zone definite di ‘prestigio’ (ma si parla comunque di stabili vecchi e fatiscenti), nella maggior parte dei casi la vendita riguarda strutture e palazzoni bisognosi di grande manutenzione e di continui interventi. Insomma, situazioni che per l’rappresenta più un vantaggio tradurre in moneta contante, piuttosto che gestirli economicamente, in virtù di un ‘investimento’ nel tempo ...

