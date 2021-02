Campidoglio: scuola, possibilità di modifica quota con Isee corrente (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Roma Capitale informa le famiglie dei bambini iscritti ai servizi 0/6 di Roma Capitale e servizi correlati (ristorazione e trasporto scolastico) che è prevista la possibilità di modificare la quota dovuta, chiedendo all’Inps il calcolo dell’ “Isee corrente”, qualora sussista uno dei due requisiti tra variazione della situazione lavorativa e variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale. Una volta ottenuto l’Isee corrente, le famiglie possono contattare gli uffici del proprio municipio per il ricalcolo della quota. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Roma Capitale informa le famiglie dei bambini iscritti ai servizi 0/6 di Roma Capitale e servizi correlati (ristorazione e trasporto scolastico) che è prevista ladire ladovuta, chiedendo all’Inps il calcolo dell’ “”, qualora sussista uno dei due requisiti tra variazione della situazione lavorativa e variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale. Una volta ottenuto l’, le famiglie possono contattare gli uffici del proprio municipio per il ricalcolo della

