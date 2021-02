Atalanta, Djimsiti: “Già messo in difficoltà il Napoli. Real Madrid? Proveremo a batterlo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Settimana importante per l’Atalanta, divisa tra il match di campionato contro il Napoli e quello di Champions League contro il Real Madrid. In vista delle due sfide Berat Djimsiti, difensore della Dea, ha parlato all’Eco di Bergamo a Bergamo Tv del doppio impegno. “Il Napoli gioca un buon calcio da anni, sempre in avanti, ma noi conosciamo bene anche le nostre forze, li abbiamo già messi in difficoltà in queste due partite di Coppa Italia. Però dobbiamo ricordarci anche della gara d’andata in Serie A dove ci hanno battuto per 4-1 e abbiamo perso male. So che hanno tante assenze ma credo che la loro qualità sia comunque alta con tutti i calciatori”. Sulla sfida contro i Galacticos ha poi aggiunto: “Hanno giocatori di una qualità unica. Sono tutti giocatori di livello ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Settimana importante per l’, divisa tra il match di campionato contro ile quello di Champions League contro il. In vista delle due sfide Berat, difensore della Dea, ha parlato all’Eco di Bergamo a Bergamo Tv del doppio impegno. “Ilgioca un buon calcio da anni, sempre in avanti, ma noi conosciamo bene anche le nostre forze, li abbiamo già messi inin queste due partite di Coppa Italia. Però dobbiamo ricordarci anche della gara d’andata in Serie A dove ci hanno battuto per 4-1 e abbiamo perso male. So che hanno tante assenze ma credo che la loro qualità sia comunque alta con tutti i calciatori”. Sulla sfida contro i Galacticos ha poi aggiunto: “Hanno giocatori di una qualità unica. Sono tutti giocatori di livello ...

sportface2016 : #Atalanta Berat #Djimsiti parla con all'orizzonte il doppio impegno contro #Napoli e #RealMadrid - cn1926it : #Djimsiti: 'Il #Napoli gioca bene, ma in Coppa Italia li abbiamo già messi in difficoltà' - ItaSportPress : Atalanta, Djimsiti tra Napoli e Real Madrid: 'Attenzione agli azzurri. I blancos? Li guardavamo in tv e adesso prov… - sportli26181512 : Atalanta, ancora Djimsiti: 'Il Napoli l'abbiamo già messo due volte in difficoltà...': Prima del Real Madrid, merco… - sportli26181512 : Atalanta, Djimsiti: 'Possiamo puntare al quarto posto ma il Real Madrid è più forte...': Il difensore dell'Atalanta… -