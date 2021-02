Arezzo | 14enne commenta video su YouTube | interviene l’Fbi

(Di giovedì 18 febbraio 2021), 18 feb – Una storia incredibile quella di undiche, dopo aver lasciato un commento “pesante” sotto undi, ora si ritrova segnalato nientemeno che dal. Il commento su unviolento eIlha lasciato unriguardo a una sparatoria avvenuta in una scuola degli Stati Uniti. Il commento, ritenuto violento, ha catturato l’attenzione delche lo ha segnalato alla Polizia Postale italiana. In questo modo, l’adolescente è stato identificato in meno di due ore. Lo studente ora è finito nei guai e segnalato alla procura dei Minori. Senza nulla da obiettare a quanto accaduto al ragazzo di, per ora ci limitiamo ad augurarci ...

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo 14enne

... uno studente di 14 anni della provincia di, è stato rintracciato ed è stato segnalato alla procura presso il tribunale dei minori di Firenze. Secondo quanto si apprende, ilaveva ...SEGNALATO DALL'FBI: ACCERTAMENTI IN CASA PER IL RAGAZZO Dopo che gli agenti della polizia postale hanno individuato l'abitazione del ragazzino di, questi si sono recati presso la casa ...Un 14enne di Arezzo ha commentato, in modo pesante, un video su YouTube a proposito di una sparatoria avvenuta in una scuola americana. Nei suoi canonici controlli l'Fbi ha segnalato quanto scritto da ...Ha lasciato su Youtube un commento in cui esaltava una sparatoria in una scuola statunitense. Ma l'Fbi se n'è accorta, ha segnalato il caso alla polizia postale italiana, e dopo sole due ore il respon ...