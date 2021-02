Alex Schwazer assolto dall’accusa di doping (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alex Schwazer era pulito. Ed è stato incastrato. Il presunto caso di doping del marciatore altoatesino, oro alla 50 km dei Giochi olimpici di Pechino 2008 e reo confesso di essere ricorso al doping quattro anni dopo, non esiste. Schwazer è stato assolto dal Tribunale di Bolzano, nessun procedimento penale per frode sportiva, come richiesto dal pm a dicembre, per non aver commesso il fatto, ovvero non aver assunto testosterone. Quel test antidoping a Racines cui fu sottoposto a sorpresa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021)era pulito. Ed è stato incastrato. Il presunto caso didel marciatore altoatesino, oro alla 50 km dei Giochi olimpici di Pechino 2008 e reo confesso di essere ricorso alquattro anni dopo, non esiste.è statodal Tribunale di Bolzano, nessun procedimento penale per frode sportiva, come richiesto dal pm a dicembre, per non aver commesso il fatto, ovvero non aver assunto testosterone. Quel test antia Racines cui fu sottoposto a sorpresa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GassmanGassmann : Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. - matteosalvinimi : E adesso chi restituirà gli anni persi, la dignità e la carriera a questo ragazzo? Forza Alex. #Schwazer - Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - la_vancy : RT @FBiasin: Il giorno della sentenza del Tas (10/8/2016), Alex #Schwazer si allenò a Copacabana, sotto la pioggia di Rio: 36 km con tempi… - MaRussoOplonti : RT @gioveron: Alex Schwazer e' innocente. Adesso devono pagare quelli che lo hanno rovinato. Se cio' non accade questo paese non è più cred… -