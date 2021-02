Zingaretti: se avessimo più vaccini triplicheremmo somministrazioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “La struttura regionale e’ in via di costruzione, se avessimo piu’ vaccini potremmo triplicare le dosi giornaliere”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della visita nell’hub vaccinale di Fiumicino. “Oggi nel Lazio supereremo i 300mila vaccinati”, ha aggiunto Zingaretti. “Noi potenzialmente nel Lazio potremmo fare 30mila vaccinazioni al giorno, adesso ne facciamo circa 9mila”, ha spiegato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Nell’hub sono impiegati oltre 80 operatori e ieri siamo riusciti a fare 1.100 somministrazioni, siamo a un terzo della potenzialita’ ma dipende solo dal numero delle dosi. Potremmo arrivare a 3mila al giorno”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “La struttura regionale e’ in via di costruzione, sepiu’potremmo triplicare le dosi giornaliere”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine della visita nell’hub vaccinale di Fiumicino. “Oggi nel Lazio supereremo i 300mila vaccinati”, ha aggiunto. “Noi potenzialmente nel Lazio potremmo fare 30mila vaccinazioni al giorno, adesso ne facciamo circa 9mila”, ha spiegato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Nell’hub sono impiegati oltre 80 operatori e ieri siamo riusciti a fare 1.100, siamo a un terzo della potenzialita’ ma dipende solo dal numero delle dosi. Potremmo arrivare a 3mila al giorno”.

